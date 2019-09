Er stiehlt Naziraubkunst zurück

So beginnt «Hitze» von Garry Disher, der achte Roman um den Profiräuber Wyatt. Schon 1991 hat der australische Altmeister, der bis heute über 50 Bücher veröffentlicht hat, die Wyatt-Reihe gestartet; er hat sie zwischendurch mal mehr als ein Jahrzehnt ruhen lassen. Inzwischen ist in Australien der neunte «Wyatt» erschienen, wir dürfen uns also schon auf Nachschub freuen. Denn obwohl auch die Polizeiromane von Disher zum Besten in der aktuellen Kriminalliteratur zählen – erst vor neun Wochen habe ich den ebenfalls neu erschienenen Roman «Kaltes Licht» hier empfohlen –, sind die Wyatt-Romane ganz besondere Leckerbissen für Crime-Fiction-Connaisseurs.

Auch wenn er nach landläufigen Begriffen zu den Bösen zählt, hat Wyatt eine Moral.

Wyatt ist kein netter Mensch. «In ihm regierte nur ein schlichter Antrieb: ein Objekt von Wert ausmachen und es stehlen.» Wenn es für den Job nötig ist, geht er auch über Leichen, und dies nicht nur im übertragenen Sinn. Dennoch schafft es Disher leichthändig, diesen harten Helden für die Leser zur Identifikationsfigur zu machen. Der Plot hat alles, was ein höchst unterhaltsamer Krimi braucht: Spannung, Action, Sex, Gefahr, Situationskomik, hinterhältige Figuren und Verräter. Disher hat aber noch viel mehr zu bieten. Raubkunst ist ein zentrales Thema, auch um Pädophilie geht es. Und das alles ist nicht nur rasant und ohne Geschwätzigkeit erzählt, sondern auch mit viel trockenem Humor.

Auch wenn er nach landläufigen Begriffen zu den Bösen zählt, hat Wyatt eine Moral. Prinzipien. Etwa, dass er hält, was er verspricht. In seiner Welt ist er so etwas wie ein Ehrenmann. Allerdings ist er nicht nur deswegen auch ein Auslaufmodell in der sich stetig verändernden Welt: «Sein Konzept von Diebstahl war immer schwieriger umzusetzen. Nur die selbstgefälligsten Banken und Sicherheitsfirmen vertrauten auf ältere Technologien, und die Alarmanlagen in Privathäusern wurden immer ausgeklügelter.» Was Wyatts Arbeit ebenso erschwert wie die vielen Idioten in seinem Gewerbe.

Die Wertung