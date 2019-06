Ein Leben zwischen Gulag und KZ

Es war eine Reise aus der Hölle in die Hölle: Stalin liess grade die Sowjetunion säubern von Leuten, die ihm nicht genehm waren. Schockiert von den Schauprozessen, wurde Jöris zum Regimegegner. Nach vier Jahren stand er vor der Entscheidung, zu bleiben und verhaftet zu werden oder heimzukehren und erneut ins KZ zu kommen. «Ich bin dran», beschrieb Jöris in einem Interview mit dem deutschen Historiker Andreas Petersen seine Gedanken von damals.

1000 tote Deutsche

Erwin Jöris war ein «Moskauer», wie Petersen die deutschen Kommunisten bezeichnet, die 1933 in die Sowjetunion aufbrachen, sei es aus Idealismus oder aus Angst vor den Nazis. In dem Buch «Die Moskauer: Wie das Stalintrauma die DDR prägte» schildert er Einzelschicksale wie jenes von Jöris. Bis Mitte der 30er-Jahre waren 8000 Deutsche in der Sowjetunion, mit oder ohne Parteibuch: «Für viele von ihnen wurde das Vaterland aller Werktätigen zur Falle.» Sie wurden zuerst isoliert und überwacht, dann gebrochen oder getötet.

Die Kommunisten haben mehr eigene Leute als Feinde ermordet. «Was die Moskaufahrer erlebten, führte alle Erwartungen, wer ihr Feind war, ad absurdum», bilanziert Petersen. Wer sein eindrückliches Buch liest, erfährt viel über die kommunistische Herrschaft, die auf Paranoia und Denunziation basierte. Dadurch gelang es der Führung in Moskau respektive jener in Ostberlin, die Gesellschaft fast vollständig zu atomisieren. «Seit Beginn der Revolution gab es den Widerspruch zwischen Verkündung und Realität, zwischen Traum und Trauma.»

Über 1000 tote Deutsche, in Lager verschleppt, hingerichtet oder verschollen, seien heute namentlich bekannt, schreibt der an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch lehrende Historiker. Dazu kommen die Überlebenden, die Kinder in den Heimen und jene deutschen Kommunisten, die die Sowjets nach Nazi-Deutschland zurückschickten. Stalin war mindestens so sehr ein Antikommunist wie Hitler. Nach Abschluss ihres Nichtangriffspakts im August 1939 schoben die Sowjets rund 350 Deutsche ab. Auch Erwin Jöris wurde via Lubjanka nach Berlin ausgewiesen, wo die Gestapo auf ihn wartete.

Von den 68 führenden Funktionären der KPD in der Sowjetunion wurden 41 ermordet. Die übrigen gehörten zu den auserwählten Opportunisten um Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck, den Anführern der deutschen Exilkommunisten und zugleich devoten Vasallen des Kremls, die die Nachkriegszeit in Deutschland planten. Insgesamt kehrten 1400 deutsche Kommunisten nach der Gehirnwäsche in den Kominternschulen zurück in die sowjetische Besatzungszone. In Ostdeutschland bildeten sie den neuen Führungskern.