Dieser Verlag gehört den Autoren

Auch nach fünfzig Jahren arbeitet dieser Verlag immer noch nach denselben Gesetzen. Eine grossformatige Jubiläumsschrift blickt auf die Geschichte zurück. Da die Gründung eher Hals über Kopf erfolgte, gab es im Frühsommer 1969 im neuen Verlag noch keinen einzigen Text. Karlheinz Braun, zuvor Leiter der Theaterabteilung bei Suhrkamp, hatte französische Komödien aus dem 19. Jahrhundert als Vermarktungschance erkannt und erteilte dem durch seine Verschmitztheit aufgefallenen Verlagsmitbegründer Urs Widmer den Auftrag, ein entsprechendes Stück von Eugène Labiche zu übersetzen. Die Tantiemen der ersten Inszenierung liefen im Oktober ein.

Das Buch gibt mit Fotos, Faksimiles, Zitaten einen direkten atmosphärischen Einblick in die Jahre zwischen 1969 und 2019. Es ist ein Stück Kulturgeschichte: Unter den ersten Gesellschaftern, die auf einem transparenten, mit einer Schreibmaschine notdürftig beschriebenen Blatt festgehalten sind, fallen Namen auf wie Heinrich Böll, Rainer Werner Fassbinder, Peter Handke oder Heiner Müller.

Die ersten Jahre waren die prickelndsten



Beeindruckend ist die sofort einsetzende internationale Zusammenarbeit, auch mit der DDR und dem dortigen Henschelverlag (Fritz Rudolf Fries übersetzte «Dame Kobold» von Calderón). Es finden sich längst vergessene handschriftliche Zeilen des jungen Peter Handke, den Karlheinz Braun zu einem neuen «Experiment» überreden wollte. Handke wollte jedoch unbedingt seinen «Ritt über den Bodensee» zu Ende schreiben, und natürlich wurde das zu einem der ersten grossen Erfolge des Verlags der Autoren.

Die ersten Jahre waren überhaupt die prickelndsten: Für die Theatersaison Herbst/Winter 1970 wurden bereits 40 Ur- und Erstaufführungen mit deutschen Theatern abgeschlossen. 1971 kam der Filmverlag der Autoren dazu, der mit Wim Wenders und wieder Peter Handke durchaus gleich Furore machte.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Verlag Klaus Wagenbach, der in seinen damals kultartig aufgenommenen «Quartheften» Theaterstücke in Koproduktion mit dem Verlag der Autoren veröffentlichte, war ganz auf der Höhe der Zeit. Damit spiegelt der Band indirekt auch den Bedeutungsverlust des Theaters in den letzten Jahrzehnten.