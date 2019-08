Dichtersohn in ewiger Stadt

Simon Strauss hat ein Romstipendium ergattert, zwei Sommermonate in einem Zimmer, das die Casa di Goethe zur Verfügung stellt. Im «Flieger» war die Klimaanlage ausgefallen, aber was heisst das schon, sagt der Autor, wenn man an die Beschwerlichkeit früherer Pilgerreisen denkt? «Romfahrer denken an Romfahrer», vor allem, wenn sie Schriftsteller sind und Grosses vorhaben in der Ewigen Stadt. Simon Strauss ist Theaterredaktor der FAZ, sein erster Roman «Sieben Nächte» hat Furore gemacht, was auch damit zu tun haben kann, dass er der Sohn des berühmten Autors Botho Strauss ist.