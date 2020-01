Das Bundeshaus in Flammen

Die 68er haben schon ganze Bibliotheken gefüllt, nun sind die 80er dran. Sachbücher über die No-future-Generation mehren sich. Im Kino läuft gerade «Platzspitzbaby», ein Film über das Leben mit drogensüchtigen Eltern. Und literarische Rückgriffe auf die Dekade, in der Selbstzerstörung chic war, gibt es auch schon. Was die schreibenden Zeitzeugen zutage fördern, sind meist Räubergschichtli, die vom einzigen Plus leben, das die 80er gelten liessen: Kreativität.