«Dann wussten sie mit ihrem Hirn nichts mehr anzufangen»

Neulich ist Vivian Gornick wieder einmal ihrer Mutter begegnet. Es war in einem Park, in dem die beiden auf ihren ausgedehnten Spaziergängen durch die Strassen New Yorks vorbeizukommen pflegten. Vivian Gornicks Mutter ist seit zwanzig Jahren tot. Wer nun Altersschwachsinn vermutet, weil Gornick selber schon 84 ist, liegt falsch.