Autor der «Montalbano»-Krimis ist 93-jährig gestorben

Krimis für das Fernsehen verfilmt

Der Durchbruch folgte erst 1995 fast über Nacht mit seinem ersten Montalbano-Roman «La forma dell'acqua» («Die Form des Wassers»). Der Commissario habe ihm «auf geradezu beängstigende Weise wie eine Dampfwalze den Weg geebnet», meinte Camilleri später. «Ich dachte, ich hätte nicht genug für eine so lange Serie. Aber dann hat es doch geklappt», sagte der Vater dreier Töchter.

Von den «Montalbano»-Krimis kamen auch einige in die hiesigen Buchhandlungen. Zahlreiche seiner Romane wurden zudem für das Fernsehen verfilmt, auch das ZDF strahlte einige Episoden aus. Geschrieben hat Camilleri bis ins hohe Alter. Erst im Mai war der 27. «Montalbano»-Roman in Italien in die Läden gekommen. Und das, obwohl er zuletzt erblindet war. «Ich habe mich immer gehasst und jetzt sehe ich mich endlich nicht mehr. Ah, wie wunderbar!», sagte er einmal in einem Interview.

Seiner Heimat Sizilien blieb er stets eng verbunden, lebte aber seit 1949 und bis zu seinem Tod in Rom. Einmal öffnete er sein Wohnzimmer für einige treue Leser: Lange Bücherregale und gemütliche Sessel, in denen der passionierte Raucher Camilleri mit einer Zigarette im Mund seine Romane schrieb. Sein Erfolgsrezept war die Mischung aus tiefgründigen Handlungen, der Verwurzelung in Sizilien, der charismatischen Hauptfigur und der Gesellschaftskritik.