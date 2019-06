Berner am Klagenfurter Wettlesen

Dieses Jahr ist auch der Berner Tom Kummer (58) nominiert worden, in den 90ern gefeierter Journalist, bekannt für intime Interviews mit den sonst so unnahbaren Reichen und Schönen. Die Nachricht, dass mehrere von Kummers Interviews frei erfunden waren, löste im Jahr 2000 einen Medienskandal aus. Nun ist Kummer also am Klagenfurter Wettlesen angekommen – hier darf, ja soll erfunden werden! Kummers Text handelt wenig überraschend von Kummer – im doppelten Sinne: Da geht es um Trauer und Verlust und natürlich um Tom Kummer selbst. Fiktion und Fakten verschwimmen.

Das beginnt schon im Vorstellungsvideo des Kandidaten, das sich als Vorspann seines Textes entpuppt: Kummer rast im schwarzen Rolls-Royce durch die Berner Agglo, die Hände in kurzen Lederhandschuhen. Zum pulsierenden Technobeat und mit gehörig viel Pathos erzählt er von seiner Leidenschaft für die Literatur und dem Verlust einer geliebten Person. Auch in seinem Text beschwört Kummer eine gespenstische Landschaft herauf, durch die er selbst als Taxifahrer erst einen senegalesischen Geschäftsmann ins Hotel Bellevue kutschiert, später eine Pharmaunternehmerin nach Zürich.

Immer wieder wird er von den Fahrgästen auf das Foto seiner verstorbenen Frau angesprochen. Die autobiografischen ­Aspekte sind unverkennbar: Kummers Frau verstarb 2014, 2017 erzählte er im Roman «Nina & Tom» die Geschichte ihrer Beziehung. Dennoch mutet sein jetziger Text eher wie ein düsteres Märchen an, beispielsweise als die verstorbene Frau in Gestalt eines Oktopus den Protagonisten in die Tiefen des Zürichsees zieht. In Klagenfurt wird sich die Jury nicht einig, ob sie Kummers Text nun feiern oder zerpflücken soll: «Stark» findet Hildegard Keller «den Roadmovie durch die Seele eines Verlierers». Klaus Kastberger fühlt sich hingegen an eine Zigarettenwerbung aus den 90ern erinnert. Der Ritterschlag wird wohl ausbleiben.