«Schändlich» – «Grösster Poet unserer Sprache»

Peter Handke hinterfragte Mitte der 1990er – kurz nach Ende des Bosnienkriegs – in seinem Reise-Feuilleton «Gerechtigkeit für Serbien. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina» die Darstellung Serbiens in den westlichen Medien. Handke trat aus der katholischen Kirche aus und in die serbisch-orthodoxe Kirche ein – weil der Papst seiner Meinung nach nicht klar genug Stellung genommen hatte gegen den Kosovokrieg. Und 2004 besuchte Handke Slobodan Milosevic, als dieser sich vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag verantworten musste. Zwei Jahre später hielt er beim Begräbnis des serbischen Ex-Diktators eine Rede.

Süffisanter Zizek

Kritische Stimmen sind auch in der literarischen Welt zu vernehmen, etwa seitens des amerikanischen Pen Clubs. Dieser kritisiert in einer Pressemitteilung, mit Handke werde ein Schriftsteller für seine «sprachliche Genialität» gefeiert, der gründlich dokumentierte Kriegsverbrechen immer wieder hinterfragt habe. Der slowenische Philosoph Slavoj Zizek wies im «Guardian» süffisant darauf hin, Handke habe früher die Abschaffung des Nobelpreises gefordert. «Dass er ihn nun bekommen hat, bestätigt seine Ansicht.» Die britische Zeitung erinnerte zudem eine drastische Aussage von Jonathan Littell aus dem Jahr 2008: «Er mag ein ein fantastischer Künstler sein, aber als Mensch ist er mein Feind.»

So brüsk die Ablehnung seiner Gegner, so euphorisch ist die Reaktion seiner Freunde. Mit Handke sei «der grösste Poet unserer Sprache» prämiert worden, meint der Schriftsteller Michael Köhlmeier, und nicht minder begeistert zeigte sich die österreichische Autorin Elfriede Jelinek, die den Nobelpreis 2004 erhalten hatte: «Grossartig! Er wäre auf jeden Fall schon vor mir dran gewesen.»