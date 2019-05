Ali gehörte zu jener Kategorie Algerier, die den Franzosen ­nähergestanden haben als den alge­rischen Freiheitskämpfern. Zu ­jenen, die nach dem Unabhängigkeitsabkommen 1962 als Kollaborateure galten, das Land verlassen und sich in Frankreich ­ansiedeln mussten, wo man sie in tristen Sozialwohnheimen ein geschichtsloses Schattendasein führen liess. «Harkis» lautet die Verlegenheitsbezeichnung für diese Menschen, die auf der falschen Seite der Geschichte gelandet sind. Und dieses Buch ist der erste grosse Roman, der ihnen eine Stimme verleiht.

Eine Art Phantomschmerz

Die totgeschwiegene Vergangenheit gelangt auch bei Naïma, einer aus der Normandie gebürtigen Kunststudentin, erst spät als eine Art Phantomschmerz an die Oberfläche und veranlasst sie im Alter von 29 Jahren dazu, zum ersten Mal in ihrem Leben nach Algerien zu reisen. In jenes «andere», reale Algerien, von dem sie so gut wie nichts weiss.

Was aus den Recherchen der jungen Frau, die der Autorin ­Alice Zeniter in manchem ähnlich sieht, zutage gefördert wird, ist mehr als eine ­Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Es ist ein historischer Abriss der französischen Präsenz in Algerien seit 1830, die Erforschung eines blinden Flecks der Zeitgeschichte und eine Reflexion über das heutige Frankreich, das sich nach der lang hinausgezögerten Auseinandersetzung mit dem ­Algerienkrieg nun auch der Geschichte der «Harkis» stellen muss.

Die 1986 in der Normandie geborene Alice Zeniter hat mit dem Roman – es ist ihr fünfter – mit Finesse und Erzähltalent ein ­literarisches Pionierwerk zu diesem Thema vorgelegt. Zerrbilder von Unterdrückung und Terror sind hier nicht zu finden. Ein Schleier von Ungewissheit, Halbbewusstsein, Zweifel, Zufall und Rätselhaftigkeit hängt über den historischen Ereignissen. Dass Ali, der in seinem Dorf am Hang des Berges zu Ansehen und Wohlstand gekommene Landbesitzer, nach den ersten Angriffen der Nationalen Befreiungsfront FLN im Jahr 1954 zu dieser ­Bewegung auf Distanz ging, hängt auch damit zusammen, dass die mit ihm rivalisierende Landbesitzerfamilie die Bewegung un­terstützt. Auch bezieht Ali als ehemaliger Soldat der französischen Armee eine kleine Kriegsrente.

Die Kontakte zur französischen Armee nutzt er während der Eskalation zwischen Terroranschlägen und Vergeltungsschlägen, um das Schlimmste von seiner Familie und von seinem Dorf abzuwenden. Schliesslich muss er aber einsehen: Vom Berg kommt nichts Gutes mehr, denn ein Befreiungskommando hat sich dort oben versteckt, und gegen die Brutalität der französischen Strafaktionen kann auch Ali nichts ausrichten.