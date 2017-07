Yasmina Reza spielt Katz und Maus

In mesopotamischer Übersetzung bezeichnet das Wort Babylon «Das Tor Gottes» und geht auf die altertümlichen Begriffe Babilim oder Babillu zurück. Es verlieh der Hauptstadt des einst am Euphrat liegenden Babylonien ihren wohl klingenden Namen.

Und womöglich hat die französische Schriftstellerin und Dramatikerin Yasmina Reza an jenes altertümliche «Gottestor» gedacht, als sie Jean-Lino Manoscrivi ersann – den traurigen Mörder in ihrem neuen Roman «Babylon». Nachdem Jean-Lino seine Frau Lydie im Streit erwürgt hat, schickt ihn seine Schöpferin durch ein solches Tor; es gehört zu einem Pariser Gefängnis, in dem ihn ein schwarzer «Gott» namens «Strafe» erwartet.

Mit Witz, Ironie und Tiefgang

Nach «Ihre Version des Spiels» (2011) und «Glücklich die Glücklichen» (2014) legt die 1959 in Paris geborene Autorin mit «Babylon» nun erneut ein Prosawerk vor, das alten Erfolgsstrickmustern folgt. Es ist ein Roman, der alles versammelt, was diese Autorin zur meistgespielten Dramatikerin unserer Zeit werden liess: grotesken Witz, funkelnde Ironie, philosophische Tiefe – und die hohe Kunst der Menschenbeobachtung samt winzigsten Gefühls- und Gedankenregungen.

Zudem hat Reza ein Ohr für Dialoge und vermag selbst prekärste Dinge mit der Luftigkeit eines Windhauchs zu erfassen. Das macht ihre Romane so leicht konsumierbar, ringt einem selbst beim Blick in die Hölle ein Grinsen ab.

So entführt uns Reza in «Babylon» abermals in die vertraute bürgerliche Welt des Paris un­serer Tage. Sie greift ein halbes Dutzend Figuren heraus und spielt mit ihnen durch, was sie wie keine zweite zeitgenössische Schriftstellerin beherrscht: ein Katz-und-Maus-Spiel, an dessen Ende die Erkenntnis steht, dass das Leben nicht «erhaben» ist, sondern «lächerlich, so lächerlich wie die Bananenschale, auf der man ausrutscht».

Um genau diese «Bananenschale»-Momente geht es dieser Menschenerzählerin, die kunstvoll ein bürgerliches Ambiente errichtet, bloss um es anschliessend genüsslich niederzubrennen. Mit Sätzen wie Feuerstössen. Und dann, beim plötzlichen Aus-dem-Tritt-Geraten der Figuren, offenbart sich das traurige Wesen unseres Menschseins.

Ein Riss, der alles verändert

Ein Disput über Banales genügt dazu, den einen zum Mörder der anderen werden zu lassen. Wie im Fall von Jean-Lino, der seine Lydie beim Streit über art­gerechte Tierhaltung erwürgt.

Nachdem sich die beiden einen Abend lang auf der feuchtfröh­lichen Frühlingsparty von Elisabeth (der Chronistin der Ereignisse) vergnügt haben, nimmt das Unheil wunderbar Reza-haft seinen Lauf: «Der Streit wurde hitziger, und irgendwann, ich kann es nicht erklären – hat sie dem Kater einen Fusstritt gegeben... da hat er sie gepackt und zugedrückt.» Was folgt, ist die grandiose Episode einer missglückten Leichenbeseitigung – existenzphilosophisch parodiert.

In einer Kurzgeschichte des legendären Amerikaners Raymond Carver, den Reza verehrt, heisst es: «Ein Mann kann sich immer an die Regeln gehalten haben, und plötzlich ist alles scheissegal.»

Um einen solchen Moment, in dem alles Frühere seine Gültigkeit verliert, kreist Rezas hinreissende Romangroteske: um jenen jähen Riss, der durch unser Leben gehen kann und es innerhalb von Sekunden für immer verändert.

Yasmina Reza:«Babylon». Roman. Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Hanser, 220 Seiten. (Berner Zeitung)