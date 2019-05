«James Bond macht alles richtig»

Leo Martin blinzelt nicht einmal, als es vor ihm im Café kracht. Ein Schuss? Der 42-jährige Ex-Geheimagent sitzt am Flughafen in einer Ladenpassage zwischen den Terminals auf einem Barhocker, Arme auf einem Stehtisch, Umgebung im Blick. Während sich Passanten erschrocken umdrehen, spricht Martin weiter in seiner weichen Erzählerstimme. Der Ort ist einer seiner Treffpunkte, er kennt hier jedes Geräusch.