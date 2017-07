Fa kiu (5)

Guerilla-Freestyle ist wie Rodeo. Man weiss genau, irgendwann wird man sowieso abgeworfen, es geht nur darum, so lange wie möglich dabeizubleiben. Ich stolzierte von dannen, mitten in eine tanzende Gruppe hinein, absolut überzeugt, mit meinen Reimen gerade die Welt aus den Angeln gehoben zu haben. Aber die Party ging weiter wie gehabt. Die Coolen freakten vor sich hin, alle zwanzig Minuten bildeten Jungs und Mädchen für ein langsames Lied kurz Paare, ansonsten standen wir rum und versuchten, möglichst nichts Peinliches zu machen, und zuckten ab und zu zusammen, wenn – popp! – wieder mal jemand auf einen Luftballon getreten war.

Unsere Lehrer mussten knallhart sein, sonst machten die Schüler, was sie wollten. Kinder können Schwäche riechen. Aber alle waren sich einig, dass Charlies Strafe ebenso ausgefallen wie unnötig grausam war. Von einem Dreizehnjährigen zu verlangen, dass er mit den Fingernägeln die festgestampften, schwarz angelaufenen Kaugummis vom Holz­boden der Turnhalle kratzt, in der seit Roosevelts Zeiten an hundertachtzig Tagen im Jahr (hundertfünfundachtzig, wenn man die Schulbälle mitzählt) tausendfünfhundert Kinder herumgetrampelt sind, das war, als würde man jemanden mit einem Buttermesser zum Holzfällen schicken.

Mit Mr. Marsden – einem schlanken Mann Anfang vierzig mit beginnender Glatze, Shorts bis knapp über den Knubbelknien, einer Trillerpfeife, die ihm hilflos auf der Brust herumhüpfte, und einer rasselnden Kette mit Generalschlüsseln am Gürtel – standen wir aber ohnehin auf Kriegsfuss. Er sprach stets in schüchternen, dafür umso unberechenbareren Salven, und hielt er einen Schüler für einen Störenfried, rauschte ein Schwall von Beschimpfungen auf ihn herab wie Salz aus einem Streuer, dessen Deckel nicht festgeschraubt ist. Es war überhaupt sehr leicht, Mr. Marsden zur Weissglut zu bringen, doch er hatte einen wunden Punkt: Er hasste es, wenn jemand seine kanadische Herkunft erwähnte. Ich habe zwar nie recht verstanden, was daran peinlich sein soll, nördlich der Grenze geboren zu sein, fand es aber faszinierend, dass eine schlichte Tatsachenfeststellung als Waffe dienen konnte.

Charlie hatte ihn eines Tages während des Aufwärmtrainings als «verrückten Kanadier» bezeichnet. Mr. Marsdens Gesicht wurde daraufhin so rot wie das Ahornblatt auf der Nationalflagge, und Charlies Schicksal war besiegelt. So wenig er Charlie auch leiden konnte, das war nichts gegen den Hass, den er mir entgegenbrachte. Und ich kann ihm nicht mal einen Vorwurf machen. Ich war eine absolute Null in Sport. Ich kam chronisch zu spät, gab Widerworte und war schrecklich ungelenk. Oft entkam ich zudem seinen Strafen, indem ich geschickt die Schlupf­löcher in den Schulregeln ausnutzte. Für die Sportnote war es unter anderem relevant, dass man immer in der dunkelblau-gelben Sportuniform des San Francisco Unified School District in der Turnhalle aufkreuzte.

Es stand jedoch nicht dabei, in wessen Uniform. Wenn ich meine also wieder mal zu Hause vergessen hatte, holte ich mir einfach was aus der grossen Tonne in der Ecke der Umkleide, in der liegen gebliebene Sportsachen gesammelt wurden, und war für diesen Tag jemand anderes.

Immer öfter war ich Katashi. Vor Katashi Yamada, der zur Frischfleisch-­Clique gehörte, hatten alle eine Heidenangst. Einmal sitzen geblieben, weil er zu oft geschwänzt hatte, überragte er alle in seiner Klasse und war bekannt für seine langen, blondierten Ponysträhnen und dafür, dass er nie was anderes trug als ein weisses T-Shirt, schwarze Jeans, eine schwarze Jacke und Base-­ball-Batter-Handschuhe mit abgeschnittenen Fingerspitzen, deren scharfkantige Ränder einem ohne viel Aufwand eine nette Wunde verpassen konnten. Nicht einmal die ganzen Möchtegernmacker auf dem Schulhof wagten es, sich mit Katashi anzulegen.

Einmal meinte ich während der Mittagspause plötzlich, einen f a n g p i zu riechen, stellte dann aber fest, dass Katashi mir mit seinem gepimpten Feuerzeug mit der Zehnzentimeterflamme die Haare angezündet hatte. Er hatte nicht mal was gegen mich persönlich, ihm war nur langweilig. Ein paar Wochen später war ihm im Physikunterricht wieder mal langweilig, und er nahm einfach so zwei Blöcke Trockeneis in die Hand. Er musste mit Erfrierungen an den Fingern zum Arzt und blieb die nächste Woche zu Hause. Danach wurden seine Besuche in der Schule immer spärlicher, bis sie schliesslich ganz ausblieben.

Als ich seine Uniform in der Fund­sachentonne entdeckte, gab ich mir überhaupt keine Mühe mehr, an mein Sportzeug zu denken. Immer öfter lieh ich mir seine stinkigen, riesigen Klamotten aus. K a t a s h i Y a m a d a stand quer über meiner Brust, und ich musste die Shorts zwar alle paar Meter hochziehen, aber ich schenkte Mr. Marsden jedes Mal, wenn ich während der Aufwärmrunden an ihm vorbeilief, ein strahlendes Lächeln. Sosehr es ihn fuchste, er konnte mir keinen Verstoss gegen die Regeln nachweisen.

Ich hangelte mich von Nacho-Tag zu Nacho-Tag durch die Middle School, von einem Besuch beim Direktor zum nächsten, und immer schleppte ich meinen Ghettoblaster mit mir herum, meine angespannte Energie, den gerechten Zorn all der Rapmusik, die ich hörte und mit der ich kompensierte, dass ich meinen Platz im Leben noch immer nicht gefunden hatte. Ich war fest davon überzeugt, dass ich die Kraft in mir trug, die Feinde zu besiegen, die mich aussen vor lassen wollten – wenn ich nur wüsste, wer die denn eigentlich waren. Ich war stets bereit für den ultimativen Kampf, für den Moment, in dem mich der Wu-Tang Clan willkommen heissen, in dem mein wahres Ich triumphal aus einem Häuflein jämmerlicher Asche aufsteigen würde.

Und dann kam dieser Moment tatsächlich, in der achten Klasse, an dem sonnigen Freitagnachmittag vor den Frühjahrsferien, auf dem Flur vor der Umkleide, fünf Minuten vor Ende der Sportstunde, sieben Wochen vor meiner Entlassung aus dem Militärgefängnis der Estacada. Nur noch eine einzige Mathestunde stand zwischen mir und den Ferien, die nächste Klasse wartete schon draussen vor der Umkleide, aber Mr. Marsden und seine Trillerpfeife versperrten uns den Weg hinaus. Ich hatte die Regel schon immer besonders unfair gefunden, dass wir noch dableiben mussten, obwohl der Sportunterricht bereits zu Ende war, und bat Mr. Marsden um eine Erklärung.

Fortsetzung folgt

