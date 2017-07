Blutgruppe 0 (3)

In der zwölften Klasse löste die Polizei einmal eine Party unter freiem Himmel auf, und während Robbie und ich vor den blitzenden Taschenlampen wegrannten, fühlte ich plötzlich etwas Lebendiges, Weiches an meinem Fuss. Ich blickte hinunter, und auf dem Waldboden lag ein Eulenjunges mit zerzaustem Gefieder, dessen rechter Flügel verdreht war, und gab leise Klagelaute von sich. Wir waren uns sofort einig, dass wir es nicht zurücklassen konnten, wickelten den Vogel in Robbies Jacke und rannten mit ihm weiter.

Als wir in Sicherheit waren, fischten wir einen Pappkarton aus einer Mülltonne und setzten das Eulenbaby dort hinein. Es sah uns mit seinen glänzenden schwarzen Knopfaugen an. Kaum zu glauben, dass so ein kleines, verletzliches Wesen so weit oben in der Nahrungskette angesiedelt sein sollte. Ich schlug vor, es John zu taufen, Spitzname: Johnny. Wir fuhren mit dem 44er Nachtbus zum Park Animal Hospital (die wenigen Nachtbusse, die es in San Francisco gibt, heissen passenderweise Owl Busses), riefen bei der Nummer vom Bereitschaftsdienst an, die dort an der Glastür stand, und übergaben Johnny an jemanden, der sich besser um ihn kümmern konnte als wir.

Als Robbie und ich in Pamplona endlich aufhörten zu rennen, dachten wir nur an uns selbst. Wir standen da, die Hände auf die Knie gestützt, und überlegten, was wir jetzt bloss Tim erzählen sollten.

Da hob Robbie, immer noch keuchend, sein T-Shirt hoch und zeigte mir die etwa dreissig Zentimeter lange, bananen- und auberginenfarbene Ausrede, die ein Polizeischlagstock dort hinterlassen hatte.

«Komm rauf, Junge, ich hab genug Frühstück für zwei!»

Ein Mann Mitte vierzig hatte schwungvoll die Läden seines Balkons im zweiten Stock aufgestossen und rief nun mit starkem französischem Akzent zu mir herunter. Die Morgensonne malte ein Streifenmuster aus Licht und Schatten auf den Gehweg, Fahrradfahrer klingelten, und Paris blinzelte sich den Schlaf aus den Augen. Hätte mich nicht gewundert, wenn hinter dem Mann jetzt zwei Rotkehlchen trällernd herausgeflattert wären oder die Mülltonnen eine Musicalnummer angestimmt hätten. Der Typ will mir da oben doch bestimmt nur an die Wäsche und mich hinterher zu Bouillon verarbeiten, dachte ich bei mir.

Paris war der zweite Stopp auf unserer Reise, aber nachdem Tim sich verletzt hatte, war sein Vater sofort ins Flugzeug gestiegen und von Kalifornien hierhergeflogen, um seinen Sohn wie nach einem Schultag abzuholen und wieder mit nach Hause zu nehmen. Unser Paris-Aufenthalt wurde also zu einer Abschiedsfeier für Tim. Ich versuchte, ihn und Robbie davon zu überzeugen, dass wir unserem Reisestil trotzdem treu bleiben sollten. Schön für Tims Vater, dass er so viel Geld hat und uns eine schicke Unterkunft mit Wandleuchtern, Zierdeckchen und Zimmermädchen mit weissen Schürzen spendieren will. Na und? Uns geht es doch um Unabhängigkeit! Wir lassen uns sicher nicht korrumpieren und steigen in irgendeinem Schicki-Micki-Vier-Sterne-Hotel ab. Stimmt’s?!

Tim und Robbie schüttelten lediglich die Köpfe, und nach dem Abendessen trennten sich unsere Wege. Ich hätte mir ein Hostel leisten können, aber um mir und den anderen zu beweisen, was für ein Mann ich war, beschloss ich, diese Nacht auf der Strasse zu verbringen.

Ich strich erst mal über eine Stunde durch das fünfte Arrondissement und suchte erfolglos nach einem passenden Hauseingang – sie waren alle zu klein, zu exponiert, zu sehr im Getümmel oder wiederum zu einsam. Am Ende entschied ich mich für die Treppe unter dem Torbogen einer gotischen Kirche. Ich legte mich auf die oberste Stufe, stopfte mir meinen Rucksack unter den Kopf, zog die Arme aus den Jackenärmeln und unter mein T-Shirt, um sie zu wärmen, und schloss die Augen – bis mich, nach gefühlten zwei Sekunden, der Fremde vom Balkon herab mit seiner Einladung zum Frühstück (und wahrscheinlich auch zum Bewundern seiner Briefmarkensammlung) weckte.

»Nein, danke«, antwortete ich. Ich musste es dreimal sagen, bevor der Mann endlich mit einem Schulterzucken in seiner Wohnung verschwand. Vielleicht meinte er es ja tatsächlich nur gut, vielleicht hatte er wirklich bloss einem armen Gassenjungen helfen wollen, und mein Magen knurrte ehrlich gesagt auch schon.

Aber lieber leide ich Hunger, als mit einem Franzosen eine Unterhaltung wie die folgende führen zu müssen: Keinen Schinken für mich, bitte, sorry – nein, Croissants mag ich auch nicht – danke, nein, auch keine Eier bitte – nein, nein, es ist keine Lebensmittelunverträglichkeit – und nein, ich möchte auch keine Banane – ja, ich weiss, aber ich … na ja, ich mag einfach keine Bananen. Allein schon bei der Vorstellung, wie ich jedes peinliche Klischee über verwöhnte amerikanische Touris bestätigte, wurde mir ganz anders.

Ein paar Stunden später traf ich bei Tim und Robbie im Hotel ein, dessen viele Annehmlichkeiten ich natürlich geflissentlich übersah. Wir zogen uns für das Abschiedsessen um. Ich band meine lavendelfarbene Krawatte zu einem perfekten Windsorknoten (worauf ich mehrmals hinwies) und zog einen blaugrünen Pullover an, der perfekt zu meinen Manschettenknöpfen passte, wenn auch weniger gut zu dem Aussteiger-Image, das ich doch eigentlich pflegen wollte. Robbie hatte endlich Gelegenheit, seine Brogues auszuführen, und Tim trug Jeans, ein neues Paar Krücken und ein Hemd, bei dem er die obersten beiden Knöpfe offen liess – ganz der Vater.

Heute Abend geht alles auf mich», erklärte dieser vor dem Essen. Andy Somerhill sieht aus wie ein Tim, der zu lange in der Sonne gelegen hat und dann mit Photoshop zehn Zentimeter in die Länge gezogen wurde. Ein Versicherungstycoon, der nach strengen Grundsätzen lebt: Man muss das Leben geniessen, sonst hat es keinen Sinn, und Was eine Frau nicht weiss, macht sie nicht heiss. Zusammen mit drei oder vier Freunden, die auch gerade ihren Abschluss in Paris feierten, sassen wir an einem grossen runden Tisch, mir gegenüber Mr.?Somerhill und links von mir seine Schwägerin, eine mehrfach geschiedene Dame, die ich hier Lady Brett Ashley nennen werde.

«Darf ich dich mal was Persönliches fragen?», wandte sie sich an mich, während wir die Speisekarte studierten. «Welche Blutgruppe hast du eigentlich?»

Fortsetzung folgt

