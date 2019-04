Als Merkel bei Obama-Abschied eine Träne in den Augen stand

Der Mann hinter der «Kairo-Rede» ist Ben Rhodes. Als 29-Jähriger ist er in Obamas Wahlkampfteam eingestiegen. Nach dessen Wahlsieg 2008 hat er die acht Amtsjahre aussenpolitisch mitgeprägt, er war Stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater und enger Vertrauter, er handelte das Atomabkommen mit Iran mit aus und fädelte die Annäherung an Kuba ein.

Vor allem schrieb er die aussenpolitischen Reden des Präsidenten. Anderthalb Jahre nach Obamas Abschied hat Rhodes ein Buch über jene Zeit vorgelegt. «The World as It Is» erschien im Sommer 2018 und landete schnell auf der New York Times-Bestsellerliste, wie es bei Büchern hochrangiger Präsidentschaftsmitarbeiter üblich ist.

Inzwischen liegt es mithilfe von vier Übersetzern auf Deutsch vor, mit dem etwas lapidaren Titel «Im Weissen Haus – Die Jahre mit Barack Obama». Zwanzig Seiten sind dem Zustandekommen der Kairo-Rede gewidmet. Anschaulich schildert der inzwischen 41 Jahre alte Politikberater, wie viel Vorarbeit, Abwägen, Kompromissbereitschaft und Gespür einfliessen müssen, damit eine Ansprache Bedeutung erlangt.

Einblicke ohne billigen Voyeurismus

Rhodes' Erinnerungen stehen für eine neue Ära politischer Autobiografien; nicht nur klug und analytisch, sondern auch ehrlich und selbstkritisch. Zum G-20-Gipfel in London 2009 etwa heisst es: «Unser peinliches Anliegen bestand darin, andere Länder aufzufordern, Geld auszugeben, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren – zur Bewältigung einer Krise, die von den Vereinigten Staaten ausgegangen war.»

Auch frei von Selbstglorifizierung, wie man sie etwa von Henry Kissingers dicken Erinnerungen «White House Years» kennt und wo der Autor bei aller weisen Reflexion oft als Superheld dasteht.

Rhodes ist dem abhold, ganz selten schimmert Eitelkeit durch, sie sei ihm verziehen, dafür waren seine Aufgaben zu wichtig. Er zeigt vielmehr realistisch, wie kräftezehrend, mühsam und schlafraubend es ist, für den wichtigsten Mann der Welt zu arbeiten. Dass Erfolgs- oder gar Triumphmomente schnell von Ernüchterung und Frustration abgelöst werden können. Seine Einblicke und Anekdoten sind intim genug, um den Lesern das Gefühl von Exklusivität zu geben, sie kommen aber ohne billigen Voyeurismus aus.

Ben Rhodes, einziger Vize-Chefberater von Obama. Foto: Urs Jaudas

Rhodes versteht sein Handwerk, er weiss, dass es das Publikum schätzt, wenn man sich hin und wieder selbst zum Deppen macht. So erzählt er gleich im Vorwort, wie sich Obama in seiner Präsidentenlimousine über Rhodes' fehlende Socken lustig macht (ein Missverständnis beim Packen).

Ebenso wenig dürfen präsidentielle Selbsterkenntnisse fehlen, die eben nur Personen, die direkt dabei waren, weiterreichen können: «Präsident zu sein, ist gar nicht so glamourös, wie man es gerne darstellt», oder nach Trump-Wahl und Brexit-Beschluss: «Manchmal frage ich mich, ob ich zehn oder zwanzig Jahre zu früh gekommen bin.» Auch erfährt man erst hier, dass bei Obamas Abschiedsbesuch in Berlin der sonst so nüchternen Angela Merkel «eine einzelne Träne in den Augen stand».

All das schreibt Ben Rhodes flüssig und unterhaltsam auf, man merkt ihm an, dass er das Fach «Kreatives Schreiben» an der New York University belegt hat. Oder wie der Publizist Joe Klein in seiner New York Times-Rezension im Juni 2018 ironisch anmerkte: «Er schreibt gut, obwohl er einen Master-Abschluss in Kreatives Schreiben hat.»

Es fehlt die Distanz, die zur Begutachtung nötig wäre

So lobenswert Rhodes an der Beschreibung seiner eigenen Bedeutung spart, so sehr tritt der Respekt, ja, die Bewunderung für seinen einstigen Chef zutage, für den er nach wie vor als Berater tätig ist. Einer von Obamas politischen Fehlern war es etwa, den Einsatz von Chemiewaffen im Syrienkrieg zur «roten Linie» zu erklären und, als Syriens Diktator Baschar al-Assad das Nervengift Sarin im August 2013 gegen sein Volk einsetzte, nicht zu reagieren.