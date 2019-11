Ein neuer Kunstpalast – mit einer Fassade wie eine Brandmauer

Preisgünstiger als Zürich und Berlin

Der Museumsbau von Barozzi Veiga in Lausanne kostet 83,5 Millionen Franken, was bei einer Ausstellungsfläche von 3220 Quadratmetern einen Preis von 26'000 Franken pro Quadratmeter ergibt. Das ist weniger als die Hälfte davon, was das Museum des 20. Jahrhunderts in Zürich von David Chipperfield und das geplante Museum der Moderne von Herzog & de Meuron (HdM) in Berlin kosten. Chipperfield wird bei 206 Millionen Baukosten 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bereitstellen. HdM berechnen 450 Millionen Euro für 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, das ist eine Kostensteigerung gegenüber den ursprünglichen Plänen um das Doppelte, was der Haushaltsausschuss des Bundestages aber angesichts eines viel grösseren Raumprogramms letzte Woche bewilligt hat.

Ein wichtiger Grund für die höheren Quadratmeterpreise liegt wohl in der Verwendung teurer Materialien und eines insgesamt luxuriöseren Ausbaus, als das in Lausanne der Fall ist. Auffällig ist aber auch, dass sowohl Chipperfield als auch HdM mit riesigen Galerieräumen und noch grösseren Erschliessungshallen, die auch für Ausstellungen genutzt werden können, neuartige und grosszügige Raumerlebnisse bieten werden, die man in Lausanne nicht findet. Beim Luxusmuseum schlägt gewissermassen der umbaute Leerraum zu Buche, der durch die Erzeugung von Architekturerlebnissen im Innern des Gebäudes entsteht. (hm)