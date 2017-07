Polo Hofer ist tot

Der Berner Mundart-Rocksänger Polo Hofer ist am Samstag 72-jährig verstorben. Dies teilte seine Familie am Montag mit. Hofer trug in den 1970er- und 1980er-Jahren im Zuge der Schweizer Mundartwelle wesentlich zur Popularisierung der schweizerdeutsch gesungenen Rock- und Popmusik bei. Er selbst hatte eine Todesanzeige verfasst mit den Worten: «I säge: Tschou zäme, es isch schön gsy!», wie srf.ch berichtet.

Hofer liess zudem in seinem Namen eine Nachricht verschicken: «Am Samschtig, 22. Juli, churz vor Mitternacht het mys letschte Stündli gschlage und i bi zfriede deheime ygschlafe.»

[8:08] Mundartrock-Legende Polo Hofer gibt seinen Hit Alperose zum Besten in der SRF-Sendung "Die grössten Schweizer Hits*.

(fal)