Angriff der Ritter

Basel, 12. Dezember 1428. Spannung liegt in der Luft. Und der Duft nach Brot. Die Bäcker haben gebacken, was die Getreidespeicher hergaben. Es ist ein besonderer Tag. Schaulustige füllen die Gassen der Stadt. Sie sollen genug zu essen bekommen.

Heute findet auf dem Münsterplatz ein aussergewöhnlicher Schaukampf statt. Der Ritter Juan de Merlo, ein enger Vertrauter des Königs von Kastilien, hat die einheimischen Adligen zu einem Turnier herausgefordert. Heinrich von Ramstein, ein begeisterter Turnierkämpfer, traut sich zu, den für seinen Mut und seine Kampfkraft berühmten Lusitanier zu schlagen.

Der Stadtrat hat nicht nur angeordnet, viel Brot zu backen, um Plünderungen zu verhindern. Er hat noch weitere Sicherheitsmassnahmen ergriffen. Nur zwei der fünf Stadttore sind geöffnet. Sie werden streng bewacht. Auf dem Münsterplatz patrouillieren bewaffnete Aufpasser. In den Kirchtürmen wurden die Glockenseile hochgehängt, damit niemand Sturm läuten und Aufruhr verursachen kann. Obwohl sie weit zurückliegen, wissen wir von all diesen Erlassen.

Werner Meyer, bekannt unter dem Namen «Burgen-Meyer», hat sie in seinem neusten Buch «Ritterturniere im Mittelalter» aufgelistet. «Sie deuten darauf hin, dass der Stadtrat dem Turnier mit gemischten Gefühlen entgegensah», sagt der 80-jährige Historiker, der sich ein Forscherleben lang mit dem Mittelalter auseinandergesetzt hat.

Dass Juan de Merlo auf seinen Reisen ausgerechnet in Basel haltmachte, war kein Zufall. Die Stadt am Rhein war seit dem 13. Jahrhundert ein bekannter Austragungsort für Ritterturniere. Das barg auch Risiken. 1376 artete ein vom Habsburger Herzog Leopold III. veranstaltetes Turnier in blutige Tumulte aus. Plötzlich wurde nicht nur auf dem Münsterplatz, sondern in allen Gassen gekämpft. Der Herzog selbst flüchtete mit einem Boot über den Rhein und entkam nur mit knapper Not. Die «Böse Fasnacht» hatte für Basel ein Nachspiel. Die Stadt musste Schadenersatz bezahlen und wurde unter «Reichsacht» gestellt, sie verlor ihre Unabhängigkeit. Über zehn Jahre lang mussten sich die stolzen Basler Bürger den Anordnungen aus dem Hause Habsburg fügen.

All das ist knapp fünfzig Jahre später nicht vergessen. Trotzdem drängt sich am 12. Dezember 1428 auf den Tribünen rund um den Münsterplatz alles, was in Basel und Umgebung Rang und Namen hat. Niemand will sich das Kräftemessen zwischen Juan de Merlo und Heinrich von Ramstein entgehen lassen. Erstaunlicherweise gibt es über den Verlauf des Turniers kaum Berichte. «Aber es ist bekannt, dass es mit einem Unentschieden endete», sagt Werner Meyer.

Im Mittelalter waren Ritterturniere wichtige gesellschaftliche Anlässe für die Oberschicht. Bis heute üben sie eine grosse Faszination aus. In Österreich, Deutschland und in der Schweiz zelebrieren Mittelalterfans Märkte, Festgelage und Ritterspiele, wie sie vor über 500 Jahren stattgefunden haben. Oder stattgefunden haben könnten. «Die grossen Turniergegenden waren Frankreich und England. Über das Turnierwesen in unseren Breitengraden wissen wir erschreckend wenig», stellt Peter Niederhäuser, 53, fest. Der Historiker ist wissenschaftlicher Berater bei Mittelalterausstellungen oder bei Fernsehsendungen. So stand er auch vor drei Jahren den Organisatoren der grossen Ritterspiele von Schaffhausen zur Seite.

Überliefert ist, dass in Schaffhausen, Basel und auch Konstanz regelmässig Turniere abgehalten wurden. Niederhäuser: «Einer der ausführlichsten Berichte über ein mittelalterliches Ritterspiel stammt von einem spanischen Gesandten. Er beschreibt ein Turnier, das 1436 in Schaffhausen durchgeführt wurde.» In der Munotstadt selbst finden sich keine Hinweise darauf: «Auch die Stadtrechnungen enthalten keine Einträge.» Sicher ist, dass auch Heinrich von Ramstein, der Held von Basel, in Schaffhausen angetreten ist. «Aber es lief ihm nicht so gut», erzählt Mittelalterkenner Werner Meyer, «er wurde arg verprügelt.»

Ein Ritterturnier, das diesen Namen verdient, zog sich stets über mehrere Tage hin. Oft wurden Turniere während der Fasnacht oder in den zwölf Nächten zwischen Weihnachten und Dreikönige abgehalten. Auch an Pfingsten sowie an Hochzeiten fanden sie statt. «An diesen Hochzeitsturnieren stürzte sich in der Regel auch der Bräutigam ins Getümmel – natürlich, um der Braut zu imponieren. Dass er dabei noch vor der Hochzeitsnacht schwer verletzt werden konnte, war weniger wichtig», sagt Werner Meyer. Ritterspiele waren nichts für zartbesaitete Gemüter. «Blaue Flecken und Knochenbrüche gehörten dazu, darüber wurde nicht gejammert.» Selbst Todesfälle wurden in Kauf genommen. «Das Streben nach Ehre – und damit auch nach einem ehrenvollen Tod – stand über allem.»

Zweikämpfe und Massenkeilerei

Bis ins 15. Jahrhundert prägten vor allem zwei Spiele die Turniere: die Tjost und der Turnei. Bei der Tjost galoppierten zwei Ritter mit einer Lanze aus Fichtenholz aufeinander zu. Diese Zweikämpfe sind bekannt aus Historienfilmen. Ziel war es, den Gegner am Helm oder am Schild zu treffen oder ihn aus dem Sattel zu hebeln. Zersplitterte der Speer, dessen Spitze für das Turnier mit einem krönchenförmigen Aufsatz entschärft wurde, war das ehrenvoll. So brüstete sich der Minnesänger und Ritter Ulrich von Liechtenstein, der im 13. Jahrhundert lebte und in der Steiermark Ländereien besass, in einem Gedicht damit, dass er an einem einzigen Tag bei einer Tjost 30 Lanzen zerbrochen habe.

Der Turnei war im Grunde nichts anderes als eine mehr oder minder geregelte Massenkeilerei, die meistens zu Pferd, manchmal auch zu Fuss ausgetragen wurde. Die Ritter wurden in zwei Haufen eingeteilt. Durch ein Seil getrennt, nahmen sie Aufstellung. Fiel das Seil, gingen die Kämpfe los. An den Schaffhauser Ritterspielen von 1436 sollen 210 Ritter gekämpft haben. Dabei ging es darum, sich vor den Zuschauern als mutig und ehrenvoll darzustellen. Aber auch, «Gefangene» zu machen. Wer sich nicht mehr wehren konnte und angeschlagen vom Platz geführt wurde, musste sich beim Sieger auslösen. Pferde, Harnische oder erkleckliche Geldsummen wechselten dabei den Besitzer. Ebenfalls bot der Turnei Gelegenheit, Ritter abzustrafen, deren Lebenswandel als unbotmässig galt. Wenn sie zum Beispiel nicht standesgemäss geheiratet, ihre Ehefrau zu oft betrogen oder die Ritterregeln anderweitig verletzt hatten.

«Trat ein Ritter aus Angst vor der Strafe nicht an, wurde er gesellschaftlich geächtet.»Werner Meyer, Historiker

Zu diesem Zweck wurden die Helme der Ritter vor dem Turnier in einem Saal aufgestellt. Ausgewählte Damen schritten diese Schau ab. Deuteten sie auf einen Helm, wurde dieser zu Boden geworfen und darauf herumgetrampelt. «Der Helmbesitzer wusste dann, was ihm am Turnei blühte», sagt Werner Meyer. Nämlich eine ordentliche Tracht Prügel und das «Gezäumtwerden» – was bedeutete, dass man ihn vom Pferd zerrte und auf die Absperrung des Turnierplatzes setzte. Kneifen ging nicht. «Trat ein Ritter aus Angst vor der Strafe nicht an, wurde er gesellschaftlich geächtet und verlor die Erlaubnis, an Turnieren teilzunehmen.» Eine bodenlose Schmach.

Sehen und gesehen werden war an den Ritterspielen genauso wichtig wie die Kämpfe. Abends trafen sich die Kontrahenten zu Festgelagen und zum Tanz. «Es wurden Freundschaften geknüpft, Streitigkeiten geschlichtet, Heiraten angebahnt oder Politik gemacht», sagt Peter Niederhäuser. «Für die isoliert auf ihren Burgen lebenden Adligen boten die Turniere eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen, aber auch sich von Bürgern abzugrenzen.»

Nachgestellter Turnei am Fest «Roy René» im französischen Peyrolles-en-Provence. Foto: Getty Images

An einem Ritterturnier durften nur adlige Männer teilnehmen, die ihren Lebensunterhalt nicht mit Handel oder Geldverleih verdienten. Dabei war es nicht unbedingt nötig, dass sie bereits die Schwertleite – die Auszeichnung, dass sie zum erlauchten Kreis des Rittertums gehörten – erhalten hatten. Heinrich von Ramstein etwa, der den Schaukampf gegen Juan de Merlo in Basel bestritt, erwarb den Rittertitel erst zwei Jahre später, auf einer Pilgerreise nach Jerusalem.

«Man muss sich Leute wie Heinrich von Ramstein als Kleinunternehmer vorstellen», erläutert Werner Meyer. «Sie lebten auf ihren Burgen und hatten Güter und Ländereien, die sie verwalteten.» Und wer es sich leisten konnte, vertrieb sich die Zeit mit der Teilnahme an Ritterturnieren. Denn das war ein kostspieliges «Hobby». Allein ein gut ausgebildetes Pferd kostete ein kleines Vermögen. «Heute würde man vermutlich von einer Summe im sechsstelligen Bereich reden», sagt Niederhäuser.

Mit Burgenverkauf Schulden tilgen

Im Lauf des 15. Jahrhunderts veränderte sich der Charakter der Turniere. Es herrschten bewegte Zeiten. Mitte des 14. Jahrhunderts hatte die Pest ganze Dörfer dahingerafft. Felder lagen brach, bei Kriegsscharmützeln plünderten Soldaten die Vorratskammern. Viele kleine Feudalherren kamen wirtschaftlich unter Druck. Werner Meyer, der beste Kenner der Schweizer Burgen, meint: «Wir gehen davon aus, dass in jener Zeit fast zwei Drittel der gut 2000 Burgen hierzulande verlassen wurden.» Deren Inhaber mussten ihre Güter verkaufen, um Schulden zu tilgen. «Viele zogen in die Stadt, wo sie eine neue Existenz aufbauten.» Es fehlten die Ressourcen, um die Tradition der Ritterturniere aufrechtzuerhalten: «Es gibt keinen Hinweis, dass nach dem Jahr 1500 in Basel, Schaffhausen oder Konstanz noch Turniere stattgefunden haben», so Meyer.

Fortan waren es nur noch die grossen Fürstenhöfe Europas, die Ritterturniere veranstalteten. «Diese wurden wie Theateraufführungen inszeniert, bei denen stets der Fürst der Sieger war», sagt Niederhäuser. Die Ritterturniere hatten ihren wilden und archaischen Charakter verloren.

