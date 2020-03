Corona: Musiker ohne Arbeit – Künstler am Abgrund Keine Aufritte, keine Jobs zur Überbrückung: Für viele Berner Musikerinnen und Musiker ist die finanzielle Lage existenzbedrohend. Martin Burkhalter

Das erste Konzert von Troubas Kater war auch gleich eines der letzten in dieser Saison. Hier in der Langnauer Kupferschmiede. Martin Burkhalter

Es gibt sie schon, die Künstler, die am Abgrund stehen. Der Lockdown trifft die Freischaffenden besonders hart, weil sie oft kaum versichert sind, weil sie kein Netz haben. Weil sie «durch die Maschen» fallen, wie Nick Werren es am Telefon ausdrückt. Der Bassist der Berner Band Tomazobi gehört zum Leitungsteam von Sonart, dem Berufsverband der freischaffenden Musiker in der Schweiz.