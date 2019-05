Konsum und Weltfremdheit

Von Philipp Tingler (publiziert am Wed, 29 May 2019 03:00:20 +0000)

Warum konsumiert der Mensch? Weil er die Welt einholen will, meine Damen und Herren. Das jedenfalls wäre wohl die Antwort, die Günther Anders darauf gäbe. Günther Anders zählt zu den bedeutendsten und lesenwertesten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Leider auch zu denen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und ich möchte hinzufügen: Anders gehört auch zu den eigenwilligsten Geistern. Ihm verdanken wir so prägnante Ausdrücke wie den der «philosophischen Panik» und das Konzept der «promethischen Scham». Dazu weiter unten mehr.