Freitag, 27. März 2020 – Kochkultour in Bern Acht Berner Spitzenköche und ein Käseaffineur lassen sich über die Schultern blicken und zaubern ein 9-Gang-Menü der Extraklasse. Irina Steinmann

Urs Messerli Gastgeber der Kochkultour

Inhaber mille sens groupe ag, Bern

Zum ersten Mal findet die Kochkultour in Bern statt. Seien Sie dabei, wenn sich acht Berner Spitzenköche und ein Käseaffineur über die Schultern blicken lassen und ein 9-Gang-Menü der Extraklasse herzaubern. Jeder Koch bereitet an einer eigenen Kochstation einen Teil Ihres Menüs zu. Verfolgen Sie live wie aus frischen Zutaten wahre Kunstwerke entstehen. Verwöhnen Sie Ihren Gaumen und lernen Sie die Finessen der Sterneküche kennen.



Nicht fehlen dürfen die passenden Getränke: An jeder Kochstation präsentiert ein Winzer – in Zusammenarbeit mit den Sommèliers der Vinothek mille vins – den zum Gericht passenden edlen Tropfen. Bier- und Whisky Liebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Abgerundet wird der Abend mit Käse vom Käseflüsterer Christoph Bruni sowie Kaffeespezialitäten zubereitet von renommierten Barista-Künstlern. Sichern Sie sich rechtzeitig einen der begehrten Plätze!



Rückblick

Bilder und Impressionen der letzten Kochkultour in Bern finden Sie hier.



Datum, Zeit und Ort

Freitag, 27. März 2020

Türöffnung 18 Uhr

Ende 23.30 Uhr

Kubus Eventlokal, Freiburgstrasse 249 B, 3018 Bern



Konzept

- Die Gäste erhalten im voraus einen Tisch zugewiesen

- Die Köche kochen live unter den Blicken der Gäste

- Der Gast bestimmt die Reihenfolge der Gänge und holt das Menü und den passenden Wein selbst an den Kochstationen ab



Preise

9-Gang-Menü inkl. Getränke

mit Abo Fr. 178.-

ohne Abo Fr. 198.-

Die Spitzenköche

Urs Messerli

Inhaber

mille sens groupe ag, Bern

Martin Thommen

Inhaber und Küchenchef

Gasthof Bären,Utzenstorf



Daniel Lehmann

Inhaber und Küchenchef

Restaurant Moosegg, Emmenmatt



Björn Inniger

Inhaber und Küchenchef

Restaurant Alpenblick, Adelboden



Domingo S. Domingo

Teilhaber, Geschäftsführer und Küchenchef

Restaurant mille sens, Bern



Roel Valenzuela

Sushi Master

Zone3, Lyssach



Dino Hofer

Küchenchef

Kubus Eventlokal, bern



Rolf Mürner

Inhaber und Geschäftsführer

Swiss Pastry Design, Rüeggisberg



Christoph Bruni

Inhaber, Geschäftsführer und Käseaffineur

L’art du Fromage, Thun



Gastwinzer, Gastbrauer, Gastdistiller

Daniele Manini, Az. Agricola Doria, Lombardia



Piero Rovea, Tenimento Dell’Ör, Schweiz



Quinta do Pinto, Lisboa, Portugal



Beatriz Munsuri, Pago de Vallegarcia, Spanien



Matthias Tobler und Annie Rossi, Domaine Grillette, Schweiz



Bergdolt- Reif- Nett, Pfalz, Deutschland



Lukas Hasler, Weinkellerei Hasler, Schweiz



Franziska und Jean Daniel Chervet, Domaine Chervet, Vully, Schweiz

Gastbrauer

Felsenau Bier, Bern mit Sommelier Pierre Dubler



Gastdistiller

Rugen Distillerie, Matten b. Interlaken mit Gin und Whisky



