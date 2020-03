Loubegaffer – Koch verletzt sich mit Knochen und andere Beizengeschichten Ein Sushi-Meister muss sich operieren lassen, Caterer lancieren Hamstergläser, und YB-Spieler mögen Pommes. Trotz Coronavirus gibt es aus Berns Restaurants einiges zu berichten. Claudia Salzmann

Sushi-Master Atsushi Hiroaka macht eine Auszeit. Nach einer Operation will er Deutsch büffeln. Foto: PD

Die Loubegaffer spitzen nicht nur in den Lauben die Ohren, sondern auch in Bars und Restaurants. Diese leiden derzeit unter der Corona-Krise. So war beispielsweise vergangene Woche im Casino der von Bernhard Ludwig präsidierten Burgergemeinde die Küche um 21.15 Uhr blitzsauber. Nicht nur das gab den Loubegaffern zu denken, auch dem Sushi-Master. Der Japaner Atsushi Hiroaka muss sich nämlich einer Handoperation unterziehen, weil ein Fischknochen in seinen Zeigefinger gedrungen ist. Danach macht er einen Deutschkurs, wie er den Loubegaffern verriet. Er muss seine Sprachkenntnisse verbessern, wenn es ihm nicht so ergehen soll wie dem Sushi-Master Takumi Murase im Restaurant Megu im Hotel The Alpina in Gstaad. Seine Bewilligung wurde wegen ungenügender Deutschkenntnisse nicht mehr verlängert. Item, die Loubegaffer wünschen Atsushi Hiroaka gute Genesung und gutes Büffeln.