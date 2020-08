Meisterfeier in Aarbergergasse – Knatsch um Festbänke bei der Heiwäg-Bar Stefan Hofer bot vor seiner Bar in Bern deutlich mehr Sitzplätze an als erlaubt. Trotzdem scheint der SVP-Grossrat ungeschoren davonzukommen. Michael Bucher

Zwei Bildschirme, sechs Holztische mit Platz für 96 Gäste: Vor der Heiwäg-Bar in der Aarbergergasse wurde am Freitag vor einer Woche zu grosszügig bestuhlt. Foto: Jürg Spori

Zwei Stunden vor dem Anpfiff des Spiels Sion - YB war am Freitag vor einer Woche bei der Heiwäg-Bar alles angerichtet für einen stimmigen Fussballabend. Bar-Besitzer und SVP-Grossrat Stefan Hofer hat vor seinem Lokal in der Aarbergergasse zwei grosse TV-Bildschirme sowie sechs lange Holztische mit Festbänken aufgestellt. Rund 90 YB-Fans nahmen die Plätze rasch in Beschlag und fieberten dem Spiel entgegen, welches den Bernern den dritten Meistertitel in Folge bescheren sollte.