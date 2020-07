Lärmstreit in Familiensiedlung – «Kindern das Lärmen verbieten: Wie krank ist denn das?» Kindergeschrei treibt viele Nachbarn in den Wahnsinn. Verwaltungen versuchen sie durch Regelungen ruhigzustellen. Völlig falsch, sagt eine Logopädin. Denise Jeitziner

Bitte schreien: Kinder lernen dadurch, ihre Stimme und damit ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Foto: Getty Images

Eine Familiensiedlung im aargauischen Buchs ist in Aufruhr – wegen Kindern, die mit ihrem Gebrüll und Geschrei «das verträgliche Mass zu überschreiten scheinen». So stand es im Schreiben «Reklamation Extrem-Lärm», das die Liegenschaftsbesitzerin, die Migros-Pensionskasse Mitte Juli an ihre Mieterschaft verschickte; mehrere Bewohner hätten sich beschwert.