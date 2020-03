Neues Angebot im Aarestädtchen – Kinder ziehen in ehemaliges Bürogebäude Lange hat der Kinderhut Herzogenbuchsee in Wangen an der Aare nach einer Liegenschaft suchen müssen: Nun will er im August seine neue Kita an der Zeughausstrasse eröffnen. Sebastian Weber

In diesem Gebäude will der Kinderhut im Sommer seine neue Kita eröffnen. Auf der Grünfläche daneben entsteht ein Spielplatz. Foto: Raphael Moser

Auf eine Kindertagesstätte weist derzeit an der Zeughausstrasse 19 in Wangen an der Aare noch nichts hin, weder drinnen noch draussen. Am 1. August möchte der Trägerverein Kinderhut, der in Herzogenbuchsee und Umgebung für die familienergänzende Kinderbetreuung verantwortlich ist, dort aber seine neue Kita in Betrieb nehmen.