Schulverband Aare-Oenz – Kinder trotzen dem Virus mit Farbe Gestalterische Fächer aus der Ferne unterrichten? Schwierig. Also hat der Schulverband Aare-Oenz eine Aktion gestartet, die Dörfer in eine bunte Frühlingswelt verwandeln soll. Sabine Gfeller

Noe, Len und Lia Wyttenbach ( v. l.) aus Graben freuten sich über die Abwechslung zum Fernunterricht. Foto: Christian Pfander

Da schaut ein Hase aus dem Gebüsch, dort thront ein farbiges Ei vor dem Hauseingang. Die Aktion «Bunter Frühling» der Schule Aare-Oenz ruft dazu auf, Farbe in die Nachbarschaft zu bringen. Hinter der Idee steht El Guggisberg. Sie ist Lehrerin in Heimenhausen. Als die Schulen am 13. März geschlossen worden seien, habe sie einen Geistesblitz gehabt: «Ich wollte eine Aktion starten, die vom Computer wegführt – hin zum Gestalten mit den Händen.» Das Ziel: eine bunte Frühlingswelt.