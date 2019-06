Kind, es tut mir leid!

Woran liegt das?

Deswegen irritiert mich auch, dass das anderen so schwer zu fallen scheint. Inklusive meiner Eltern, die ich zwar immer mal wieder danach gefragt habe, die sich dabei aber stets wortkarg gaben und achselzuckend darauf verwiesen, wie lange das alles schon her sei. Deshalb an dieser Stelle meine Frage an Sie:

Woran liegt das? Hat es was mit Autoritätsverlust zu tun oder der Angst, dass einen die eigenen Kinder nicht mehr als unfehlbar wahrnehmen? Spricht man Kindern den Anspruch auf reuiges Verhalten der Eltern ab, weil man sie grundsätzlich nicht so für voll nimmt? Ist das vielleicht eine Frage der Generation? Oder übertreibe ich am Ende einfach nur und die meisten Eltern haben überhaupt kein Problem damit, Fehler vor ihren Kindern einzugestehen und klarzustellen, dass es ihnen leid tut?

Vielleicht machen andere Eltern das auch nur später. Also nicht in dem Moment, wo sie feststellen, dass sie ihre fünfjährige Tochter grundlos wegen der verlorenen Schaufel zusammengefaltet haben, die beim Zusammenräumen dann – hoppla – im Kinderwagen gefunden wird, weil sie gar nicht ausgepackt wurde. Und auch nicht der Moment, in dem man den dreizehnjährigen Sohn vor anderen (mir) anschreit, weil er angeblich den Zettel mit den Informationen zur Schulreise verbummelt hat, und ihn noch im Brüllen in dem Stapel Papiere findet, die man seit Wochen auf dem Küchenfensterbrett hat liegenlassen, um sich «später darum zu kümmern».

Ein wunder Punkt

Vielleicht ist eine Entschuldigung auch so intim, dass man sie nicht bezeugen lassen will. Das wäre immerhin möglich. Aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es sich hierbei um einen wunden Punkt handelt, den kaum jemand so recht sehen, geschweige denn anfassen und behandeln will. Dabei wäre es allerhöchste Zeit.

