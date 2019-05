Keine US-Technologie für Huawei

Was ist mit Microsoft?

Von den neusten Massnahmen der US-Regierung ist nicht nur Google betroffen. Microsoft liefert mit Windows das Betriebssystem für Huaweis Laptops. Bis Redaktionsschluss konnte der Konzern nicht bestätigen, ob er sich dem Boykott ebenfalls anschliessen muss. Mit Intel hat aber der Prozessor-Lieferant der Huawei-Laptops bereits angekündigt, künftig nicht mehr liefern zu wollen. Auch Qualcomm, ein weiterer Chip-Hersteller, will die Zusammenarbeit mit Huawei aufkünden. Nebst den Zulieferern für die Handysparte trifft das Handelsverbot auch Firmen, die Huaweis Netzwerksparte mit Bestandteilen rund um Handymasten belieferten.

Auch Nicht-US-Firmen sind betroffen: So darf der deutsche Chip-Hersteller Infineon künftig keine in den USA hergestellten Produkte mehr an Huawei liefern. Die Mehrheit der Produkte des Konzerns dürften aber weiterhin an Huawei geliefert werden. Wie Huawei diese Lieferstopps wegsteckt, werden die nächste Monate zeigen. Einerseits dürfte der Konzern sicherheitshalber die Lager mit Bestandteilen aus den USA gefüllt haben. Andererseits hat Huawei in den letzten Jahren grosse Summen in die Erforschung und Entwicklung eigener Bauteile ­investiert. Auch bei der Software hat der Konzern einen Plan B: Huawei hat ein eigenes Betriebssystem in der Hinterhand. Ob das jedoch mit der Konkurrenz mithalten kann, muss sich zeigen.

Ebenso offen ist die Frage, ob und wie dieses neue Betriebssystem mit Android-Apps harmoniert. Am Versuch, ein eigenes App-Ökosystem mit Entwicklern und einen Onlineshop aus dem Boden zu stampfen, sind in den letzten Jahren schon namhafte Techkonzerne wie Microsoft, ­Nokia, Blackberry oder Palm gescheitert.