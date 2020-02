Massnahmen gegen Coronavirus – Kanton richtet Quarantäneplätze in Prêles ein Nach dem ersten bestätigten Coronavirus-Fall in der Schweiz erhöht die kantonale Gesundheitsdirektion die Bereitschaft, um auf mögliche Infektionsfälle zu reagieren.

Im ehemaligen Jugendheim Prêles richtet der Kanton zwei Wohnungen her, um bei Bedarf auch eine Gruppe von Personen in Quarantäne nehmen zu können. Beat Mathys

Angesichts der rasch zunehmenden Coronavirus-Fälle in Norditalien und dem ersten bestätigten Fall in der Schweiz ist auch der Kanton Bern in erhöhter Bereitschaft. Die Behörden und das Gesundheitswesen haben die Vorkehrungsmassnahmen intensiviert und sind auf ein Auftreten des neuen Coronavirus vorbereitet.

Trotz des ersten Coronavirus-Falls ändern sich die empfohlenen Massnahmen jedoch nicht. Die Bevölkerung kann einen wesentlichen Beitrag zum eigenen Schutz leisten, indem sie die Hygienemassnahmen umsetzt, die auch bei einer Grippe üblich sind. Das Kantonale Führungsorgan KFO stehe in engem Austausch mit dem Bund und nehme Lagebeurteilungen und Eventualplanungen vor, teilt die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirekton mit. Derzeit ziehen jedoch weder der Bund noch der Kanton einschränkende Massnahmen in Betracht.

Zwei Wohnungen im ehemaligen Jugendheim

Der Kanton bereitet sich darauf vor, dass er bei Bedarf auch eine Gruppe von Menschen gemeinsam an einem Ort in Quarantäne nehmen kann. Dafür hat er in den Gebäuden des ehemaligen Jugendheims von Prêles zwei Wohnungen bereitgestellt. In den vom Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär in Zusammenarbeit mit dem Kantonsarztamt vorbereiteten Gebäuden lassen sich rund zwei Dutzend Personen unterbringen und betreuen. Die Gebäude stehen im Moment leer. Die Behörden der Gemeinde Plateau de Diesse sind über die Präventivmassnahme für grössere Personengruppen informiert.

Das Kantonsarztamt strebt aber an, dass Personen ohne Krankheitszeichen eine 14 Tage dauernde Quarantäne nach Möglichkeit zuhause verbringen können.

( pd )