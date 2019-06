Kann ich auf dem Dienstaltersgeschenk beharren?

Kurz nach meinem 20-Jahre-Dienstjubiläum habe ich die Kündigung per Ende Juni erhalten. Als ich angefangen habe, gab es eine Regelung über Dienst­altersgeschenke; ich besitze davon noch eine Kopie. Darin steht, dass Mitarbeitende nach 20 Dienstjahren eine Uhr im Wert von 2000 Franken bekommen. Dies ist meines Wissens seither nie ­geändert und auch nicht aufgehoben worden. Doch in der heutigen Geschäftsleitung will niemand etwas davon wissen wissen. Kann ich das Geschenk trotzdem einfordern?