Bierbrauerei in Heimiswil – Kampf um die Existenz Facebook sei Dank: Die Landbrauerei Heimiswilerhärz sucht nach alternativen Absatzkanälen, um der Corona-Krise zu trotzen. Und findet sie. Urs Egli

Christian Nussbaumer braut das Heimiswilerhärz: Ein helles und ein dunkles Landbier. Foto: Beat Mathys

«Der Morgen erwacht, und es riecht schon herrlich nach Malz.» Ein glücklicher Mann, der dies sagen kann. Doch so sehr sich Christian Nussbaumer täglich an seinem selbst gebrauten Bier erfreut, so hat er derzeit auch Sorgen: «Weil wegen der vom Bundesrat Mitte März verfügten Massnahmen alle Restaurants geschlossen sind, fällt für uns der Gastrobereich als Absatzkanal komplett weg. Dies gefährdet die Existenz der Landbrauerei Heimiswilerhärz.»