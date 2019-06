Kabila wollte mit Schweizer Hilfe das Finanzsystem unterwandern

Hollywoodstar George Clooney zeigte sich grosszügig. Im Oktober 2017 spendete er eine Million Dollar für das Investigativ­team The Sentry, welches finanzielle Machenschaften von Kleptokraten in Afrika durchleuchtet. Clooney ist Mitgründer und hat Kollegen wie Brad Pitt und Matt Damon in den Sentry-Vorstand geholt.