Johnson nimmt Kurs auf Donald Trump

Glaubt man den internen Umfragen, hat Boris Johnson bereits gewonnen. Offenbar haben so viele der 160 000 Tory-Mitglieder bei der laufenden Briefwahl schon für ihn gestimmt, dass sein Rivale Jeremy Hunt keine Chance mehr hat.

Dabei wird erst am 23. Juli offiziell bekannt gegeben, wer Theresa May als neuer Partei- und Regierungschef beerbt. Doch schon eine gute Woche vorher zeichnet sich nun ab, wer im Vereinigten Königreich in Kürze das Sagen haben wird. Selbst langjährige Kritiker Johnsons unter den Konservativen erweisen ihm plötzlich Reverenz, um sich noch schnell ein Plätzchen an seinem Kabinettstisch zu sichern.