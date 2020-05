Anlass in Lyssach wird vertagt – Jodlerwanderung um ein Jahr verschoben Zum vierten Mal hätte die Wanderung des Jodlerklubs Lyssach im August stattfinden sollen. Daraus wird nun nichts.

Der Spaziergang führt jeweils über Felder und Wiesen rund um Lyssach. 0 Foto: PD

Wegen des Coronavirus wird die Jodlerwanderung in Lyssach um ein Jahr verschoben, wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben. Sie findet nun am 7. August 2021 statt. Zum vierten Mal hätte sie eigentlich in diesem Sommer am 8. August stattfinden sollen.

«Das Organisationskomitee hat die Verschiebung nach den letzten Bundesratsbeschlüssen schweren Herzens entschieden», heisst es weiter. Bereits reservierte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können im 2021 eingelöst werden.

Gewandert wird jeweils rund um Lyssach. Unterwegs warten Jodlerklubs aus allen fünf Teilverbänden des Eidgenössischen Jodlerverbandes auf die Wanderer – mit Gesang und Verköstigung aus ihrer angestammten Region. Der Jodlerklub Lyssach und ein Organisationskomitee führen die Wanderung durch.

( rsc )