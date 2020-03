Feuerwehrmagazin Langnau – Jetzt werden drei Standorte geprüft Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob das Feuerwehrmagazin doch noch saniert werden kann. Oder ob es durch einen Neubau – womöglich an anderer Stelle – ersetzt werden muss. Susanne Graf

Das Feuerwehrmagazin an der Hinterdorfstrasse ist in einem baulich schlechten Zustand. Nicole Philipp

Erst drohte die Decke über dem Kellergeschoss einzustürzen. Dann zeigte sich, dass das Feuerwehrmagazin an der Langnauer Hinterdorfstrasse nicht so leicht saniert werden kann. An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat nun beschlossen, eine Machbarkeitsstudie erarbeiten zu lassen. Dafür hat er einen Kredit von 22’000 Franken bewilligt.