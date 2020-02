Ausflug: 1. April bis 25. Oktober 2020 – Jetboot Trip Ein unvergessliches Erlebnis auf dem schönsten Schweizer Bergsee. Jetzt Ihr Abenteuer für den Sommer 2020 reservieren! Irina Steinmann

Max. 6 vergünstigte Gutscheine pro espace.card.

Die Anzahl vergünstigter Gutscheine ist limitiert.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Entfliehen Sie der Sommerhitze und geniessen Sie eine erfrischende Fahrt auf dem türkisfarbenen Brienzersee. Die rasante Tour geht von der Schiffsländte in Bönigen zu den imposanten Giessbachfällen, welche über 14 Kaskaden 500 Meter in den See stürzen. Freuen Sie sich auf 30 unvergessliche Kilometer, gespickt mit wunderschönen Landschaften, vollen 360-Grad-Umdrehungen und spannenden Geschichten aus der Region.

Daten und Ort

1. April bis 25. Oktober 2020

Start und Ende der Tour in Bönigen, Ländte

Gültigkeit Gutscheine

Bis 27. Oktober 2021

Preise für Abonnenten

Erwachsene Fr. 74.– statt Fr. 99.–

Kinder von 5 bis 16 Jahre Fr. 44.– statt Fr. 69.–

Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen

Mindestalter: 5 Jahre

Im Preis inbegriffene Leistungen

ca. 50-minütige Bootstour

Rettungsweste und Spritzjacke

Fotopaket

Ablauf

Das Abenteuer beginnt bereits bei der Einschreibung, wo dich unser Personal herzlich willkommen heisst und nach einer kurzen Einführung startbereit macht. Sobald die ganze Gruppe eingekleidet ist, geht’s auch schon zum Boot, wo dir der Kapitän einen Platz zuweist. Während wir uns der 300 Meter Uferzone nähern, kriegst du einen kurze Einweisung, wie die Tour abläuft und was zu beachten ist.



Die kommenden 45 Minuten werden wie im Fluge vergehen und auf unseren Booten sind schon einige bleibende Freundschaften entstanden. Nach der Tour stehen wir dir für Informationen zur Region oder anderer Aktivitäten gerne zur Verfügung. Einige Stunden später empfängst du eine Email von uns, mit den kostenlosen Erinnerungsbildern deiner Fahrt.

Link

Jetboat Interlaken