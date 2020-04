Bierkrise wegen Corona – «Jedes getrunkene Schweizer Bier hilft den lokalen Brauern» Heute ist Tag des Schweizer Biers. Den Brauereien der Stadt und Region Bern ist nicht zum Feiern zumute, denn ihre Umsätze sind weggebrochen. Sie hangeln sich mit Quartierbier und Pferdegespannen durch die Krise. Claudia Salzmann

Bernard Fuhrer von der Brauerei Felsenau sieht sich mit Bier-Retouren konfrontiert. Auch befinden sich im Lager mehr Tanks, die er lieber im Umlauf hätte. Foto: Christian Pfander

Bernard Fuhrer steht vor dem «Schalander», dem Pausenraum für Felsenau-Brauer. Am Tisch sitzen vier Brauer, sie kleben am Rand der Bänke, um Abstand zu wahren. Sie trinken Premiere-Bier – jenes Bier, das vom Berner Stadttheater hätte ausgeschenkt werden sollen und nun in der Corona-Krise retour kommt. «Unser Feierabend ist gleich geblieben. Wir trinken, was wir tagsüber abgefüllt haben. Oder eben Flaschen einer Retourlieferung», sagt Fuhrer. Der 39-Jährige führt die Brauerei Felsenau seit Januar 2018. Letztes Jahr tranken Bernerinnen und Berner 2,5 Millionen Liter Bier der grössten Stadtberner Brauerei. Es lief wie am Schnürchen. Dann kam Corona.