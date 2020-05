Stadt Bern – Wo was feilgeboten wird Einkaufen ist in Corona-Zeiten kompliziert: Statt zweimal pro Woche bauen nun fast jeden Tag einige Marktfahrerinnen und Marktfahrer ihre Stände auf. Aber weit verstreut über die halbe Stadt. Und nicht immer am selben Ort. Wo genau, zeigt unsere neue Marktkarte. Mathias Born

Heute hier, morgen dort und beim übernächsten Mal ist er fort: Den Lieblingsmarktstand zu finden, ist derzeit nicht einfach. Wer in diesen Tagen auf dem Berner Markt einkaufen will, musste sich bislang auf den Webseiten der einzelnen Anbieter kundig machen. Oder man musste die komplizierte Tabelle studieren, die die Organisatoren des Markts vor kurzem online gestellt haben.

Nun geht es einfacher: Hier finden Sie jeweils am Vortag ab dem frühen Nachmittag die Informationen zum nächsten Markt – auf der Karte oben oder in der Tabelle unten. Bitte teilen Sie es uns per E-Mail mit, falls Sie Fehler entdecken.