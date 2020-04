Kirche in Zeiten von Corona – «Ist das das Weltende, Herr Pfarrer?» Donsy Adichiyil ist der einzige katholische Pfarrer im Emmental, der auf Wunsch im Spital Besuche macht. Aber nicht nur deshalb hat er dieser Tage in Utzenstorf mehr zu tun als je zuvor. Susanne Graf

Während keine Gottesdienste mehr stattfinden können, klingelt beim katholischen Pfarrer Donsy Adichiyil dauernd das Telefon. Foto: Christian Pfander

Er weiss, was es heisst, in Zeiten von Corona zur Risikogruppe zu gehören. Wegen Blutdruckproblemen durfte Donsy Adichiyil im Spital Emmental keine Patienten mehr besuchen. Dabei sei er der einzige katholische Pfarrer im Raum Emmental, der bei entsprechendem Wunsch jeweils ausrücke. Zu seinem eigenen Schutz musste sich der Utzenstorfer in den letzten Wochen auf telefonische und Online-Seelsorge beschränken. Inzwischen habe das Bundesamt für Gesundheit eine Differenzierung vorgenommen, und «ich stehe wieder völlig im Dienst bei den Schwerkranken im Spital», freut er sich.