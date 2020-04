Erfolgreichste Zahlen seit je – Interlaken feiert Rekordjahr Zwei Rekordwerte: 1,64 Millionen Übernachtungen verbucht die Tourismus-Organisation Interlaken. In der Region waren es fast 3 Millionen Logiernächte.

Die Tourismus- und Ferienregion Interlaken im Berner Oberland war letztes Jahr gefragt. Die Tourismusorganisation TOI vermeldet für 2019 zwei Rekorde punkto Übernachtungen und Logiernächte. Foto: PD

2019 war das beste Tourismusjahr in der Geschichte Interlakens. Mit diesen freudigen Einstiegsworten beginnt die Tourismus-Organisation Interlaken TOI seine Medienmitteilung über ihr Ergebnis zum Jahr 2019. In Zahlen ausgedrückt: TOI verbuchte 1,64 Millionen Übernachtungen in ihrem Vereinsgebiet und vermeldet fast 3 Millionen Logiernächte in der gesamten Ferienregion. «Beides sind Rekordwerte», schreibt TOI.

Somit sei die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bewältigung der Corona-Krise gegeben: «Interlaken ist ein äusserst beliebtes Reiseziel – insbesondere auch für die mit Abstand grösste Gästegruppe: die Schweizerinnen und Schweizer», ist weiter zu lesen.

Mitgliederversammlung verschoben

Bis zur Corona-Krise habe der Tourismus in Interlaken floriert und mit ihm das Geschäft vieler Dienstleister und Gewerbler. Doch es kam anders: Zahlreiche Events bis weit in den Sommer hinein sind abgesagt oder verschoben. «Wir mussten sogar unsere Mitgliederversammlung vom 30. April verschieben», schreibt TOI weiter. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht – der weitere Verlauf ungewiss.

Wie bereits im Herbst an der Mitgliederversammlung angekündigt, will TOI vermehrt Gäste aus Europa ansprechen, aber ebenso Schweizerinnen und Schweizer, welche nach wie vor mit Abstand die grösste Gästegruppe bilden würden.

Gemeinsam mit Partnern bereitet sich die Organisation auf die Zeit nach der Corona-Krise vor.

Neue Ideen für die Zeit nach Corona

«Neue Ideen sind bereits entstanden», ist in der TOI-Mitteilung weiter zu lesen. Und: «Die Krux ist, den richtigen Zeitpunkt für die Aktivierung der jeweiligen Kampagnen und Aktionen zu treffen.» Wenn es so weit sei, werde Interlaken Tourismus die dann vorhandenen Mittel gezielt und effizient einsetzen.

Die beiden Rekordzahlen im Jahr 2019 stimmen die TOI-Verantwortlichen zuversichtlich: «Es stimmt uns in der aktuell schwierigen Lage zuversichtlich», schreiben sie weiter, «dass Interlaken national und international sehr gut positioniert ist.»

( sft / pd )