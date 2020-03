Klimapolitik im Stadtrat – Initiative zurückgezogen – vorerst Die Fraktionen von GLP/BDP und SP wollen der Verwaltung Zeit geben, eine Klima- und Energiestrategie auszuarbeiten.

Der Bahnhofplatz Thun mit STI-Bussen. Öffentlicher Verkehr soll Teil der städtischen Kilma- und Energiestrategie sein. Foto: Patric Spahni

«In Thun fehlen bis heute seitens Gemeinderat und Verwaltung verbindliche und messbare Bekenntnisse zu einer nachhaltigen Klimastrategie.» Das heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung der Stadtratsfraktionen von GLP/BDP und SP. Nachdem der Stadtrat am 24. Oktober 2019 die Motion «Thun ist CO 2 -neutral bis spätestens 2050» der Fraktionen SP, GLP/BDP und FDP abgelehnt hatte, haben die Fraktionen GLP/BDP und SP angekündigt, eine parlamentarische Initiative zu «Netto null CO 2- Emissionen bis 2050» in der Stadt Thun einzureichen. Die Initiative liegt nun vor und könnte jederzeit eingereicht werden.

Nachdem der Gemeinderat in seiner Mitteilung vom 6. Februar bis Ende 2021 eine Klima- und Energiestrategie in Aussicht gestellt hat, sind die beiden Fraktionen bereit, diese Ergebnisse abzuwarten, wie sie in ihrer Mitteilung schreiben. Gelinge es dem Gemeinderat bis dahin, «verbindliche Ziele zu definieren und ein Absenkpfad mit entsprechenden Massnahmen zu definieren», sei das Ziel der Fraktionen GLP/BDP sowie SP erreicht.

Die Initiantinnen und Initianten künden indes an: «Wir werden die erarbeitete Strategie zu gegebener Zeit sorgfältig prüfen und behalten uns vor, den Weg über die verfassungsrechtliche Verankerung im Anschluss erneut aufzunehmen, wenn die Ergebnisse nicht befriedigen.» Zwischenzeitlich sollten die verfügbaren Ressourcen der Verwaltung vollständig in das Erarbeiten der Klima- und Energiestrategie investiert werden. «Dies im Besonderen auch in der Hoffnung, dass die Strategie vor Ende 2021 vorliegt, denn für die beiden Fraktionen ist der Handlungsbedarf dringlich.»

( pd/maz )