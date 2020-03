Mit Auflagen vom Kanton – In der Kufa Lyss wird trotz Coronavirus gefeiert Die strengen Auflagen des Bundesrats haben in den letzten Tagen zu diversen Absagen wegen des Coronavirus geführt. In der Kufa Lyss wird bis auf weiteres der Betrieb weitergeführt. sis

Thomas Hässig, Kommunikationsverantwortlicher KUFA Kulturfabrik Lyss erklärt, weshalb trotz Coronavirus fast alle Verantstaltungen stattfinden. Keystone-SDA

Fussballspiele, Autosalon, Fasnacht – zahlreiche Veranstaltungen mussten in den letzten Tagen schweizweit abgesagt werden, aus Angst, das Coronavirus breite sich weiter aus.

In der Kulturfabrik Lyss geht der Betrieb bis auf weiteres weiter – mit Auflagen des Kantons und des Bundes. Die Besucherinnen und Besucher werden am Eingang nach ihrem Gesundheitszustand und ihren Aufenthaltsorten der letzten zwei Wochen befragt. Nur, wer gesund ist und nicht in einem kritischen Gebiet war, erhält Einlass.

Zudem werden die Personalien und die Kontaktdaten aufgenommen, damit bei einem allfälligen Verdachtsfall auf das Virus reagiert werden könnte.

Durch diese Massnahmen musste die Kufa erst ein Konzert eines ausländischen Künstlers absagen.

( SDA )