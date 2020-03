Gerichtsverhandlung begonnen – In der alten Metzgerei floss Blut Mit Messerstichen brachte ein Asylbewerber aus Somalia beinahe einen Landsmann ums Leben. Einen anderen Afrikaner verletzte er mit einer abgebrochenen Flasche. Nun muss sich der 24-Jährige vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau verantworten. Johannes Hofstetter

Mehrere Tage sind für die Gerichtsverhandlung angesetzt. Foto: Beat Mathys

«Ich töte dich»: Mit diesen Worten riss ein Flüchtling aus Somalia am frühen Morgen des 29. Dezember 2018 seinen Mitbewohner an der Farbgasse in Langenthal aus dem Schlaf. Der Mann war im Ausgang gewesen. Schwer alkoholisiert machte er mit einem Messer eine Stichbewegung in Richtung des vor ihm liegenden Afrikaners. Dieser hob den Arm, um den Angriff abzuwehren. Ein Teil der 20 Zentimeter langen Klinge bohrte sich in seinen Unterarm.