Immer schon «America First»

Äussern Sie sich zu aktuellen Beiträgen in dieser Zeitung! Aber bitte beachten Sie: Leserbriefe sollten kurz und prägnant verfasst sein und 1000 Anschläge (inklusive Leerzeichen) nicht überschreiten. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen und zu redigieren. Senden Sie Ihr Schreiben an redaktion@bernerzeitung.ch oder per Post an Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Leserbrief). Vergessen Sie bitte nicht, Ihren vollständigen Namen und Ihren Wohnort anzugeben. Nicht publiziert werden Mundarttexte, Gedichte, offene und organisierte Briefe sowie Zuschriften mit klar beleidigendem Inhalt. Über das Erscheinen oder das Nichterscheinen von Leserbriefen wird keine Korrespondenz geführt.