Startschuss auf dem Werkhofgelände – Im Oktober zieht hier die Feuerwehr ein Spatenstich erfolgt, Bagger aufgefahren: Auf dem Werkhof-Areal in Lotzwil entsteht für 1,25 Millionen Franken ein neues Feuerwehrmagazin. Hans Mathys

Auf dem Gelände des Werkhofs Lotzwil gab es am Dienstag strahlende Gesichter, wohin das Auge reicht: Gemeinderätin Margrit Hofer als Präsidentin der Baukommission konnte beim Spatenstich fürs neue Feuerwehrmagazin neben Vertretern der Gemeinde und der Feuerwehr auch solche des Lotzwiler Architekturbüros Medici sowie der Langenthaler Baufirma Witschi AG begrüssen. Gemeindepräsidentin Elsbeth Steiner rief in Erinnerung, dass das bisherige, 1927 erbaute Feuerwehrmagazin an der Obergasse 9 in die Jahre gekommen und platzmässig an die Grenzen gestossen sei.