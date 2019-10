«Im Gefängnis fühlte ich mich sicher»

Frau Tolu, was machen Sie am heutigen Freitag?

Sie meinen wegen meines Prozesses? Ich hatte den Termin fast vergessen. Als er mir wieder einfiel, habe ich tatsächlich einen Moment überlegt, hinzufahren – aber wirklich nur einen Moment. Seit Anfang September sind viele Leute überraschend freigekommen, ausserdem vermisse ich die Türkei. Aber unsere Prozessbeobachterin hat Angst um mich, also bleibe ich daheim.