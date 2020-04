Kirche in Zeiten von Corona – Im Dienst der Menschen Viele hätten eine falsche Vorstellung von der Kirche, sagt Pfarreileiterin Edith Zingg aus Ostermundigen. Sie ist überzeugt: Kirche ist mehr als bloss Liturgie. Stephanie Jungo

Pfarreileiterin Edith Zingg (links) im Gespräch mit Yasmin Gutierrez, Sozialarbeiterin der Pfarrei Ostermundigen. Foto: Christian Pfander

Edith Zingg gehört nicht zu den Menschen, die sich in den Vordergrund drängen. «Tue Gutes und sprich darüber», heisse es ja eigentlich, sinniert die Pfarreileiterin. Helfen, das liege ihr. Darüber sprechen, das mache sie weniger gern. Und doch sitzt sie nun da und erzählt, wie sie und die Pfarrei die Menschen in der Corona-Krise unterstützen – auch weil sie zeigen will, was Kirche in ihren Augen ausmacht.