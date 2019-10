«Im besten Licht»

Es war wieder mal ein Paradies für Feinschmeckerinnen und Schlemmer: In Thun hat am Freitag bereits die sechste Kochkultour stattgefunden. Das heisst, schon viele Jahre verwandelt sich die Halle 6 jeweils im Spätherbst in ein Schlaraffenland, dann, wenn eine Handvoll der besten Köche im Kanton die Kellen schwingen. Und ach, es ist einfach immer so schön. Und köstlich, logischerweise.