espace.card – Ihre Vorteile als Abonnent Als Abonnentin und als Abonnent sind Sie automatisch im Besitz einer espace.card. Mit dieser haben Sie die Möglichkeit bei diversen Veranstaltungen sowie Konzerte, Theater, etc. von vergünstigten Tickets zu profitieren.

Die espace.card gibt es auch als digitale Variante. Tamedia

Wie erhalte ich die espace.card?

Die espace.card ist jeweils Teil der Abonnementsrechnung und kann von dort direkt abgelöst werden. Sie behält ihre Gültigkeit bis zur nächsten Abo-Rechnung.

Wo finde ich alle aktuellen Angebote auf einen Blick?

Sämtliche Angebote sowie Verlosungen werden fortlaufend in der Zeitung oder via Newsletter publiziert. Zudem finden Sie das komplette Programm übersichtlich gegliedert mit zusätzlichen Informationen auf dieser Website.

Wie erfahre ich, wenn neue Veranstaltungen angeboten werden?

Jedes neue Angebot wird in der Zeitung beworben. Gerne informieren wir Sie auch per E-Mail. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter und Sie werden per sofort die aktuellsten Informationen erhalten.

Wann benötige ich die Karte noch?

Sie werden die Karte brauchen, wenn Sie telefonisch oder online Tickets bestellen, sparen Sie durch die sofortige Identifikation Zeit. Aber auch bei Anfragen im Aboservice ist es hilfreich, die auf der espace.card aufgeführte Nummer zur Hand zu haben.

Gibt es eine Zusatzkarte?

Eine Zusatzkarte ist nicht mehr nötig, da die Karte für alle Personen, die im selben Haushalt wohnen, gültig ist. Wer aber trotzdem eine Zusatzkarte möchte oder wer seine Karte verloren hat, kann diese bequem und schnell per Telefon 0800 551 800 (Gratisnummer).

So finden Sie Ihre espace.card auf dem Smartphone

Vergessen Sie mit Kundenkarten vollgestopfte Portemonnaies. Schauen Sie gleich nach und loggen Sie sich jetzt in Ihre BZ- oder Bund-App ein.

Es ist so einfach: Einloggen und «Kundenkarte» anzeigen lassen. Sie finden Ihre espace.card in der App unter Ihrem Namen (wenn eingeloggt) oder unter Login (wenn nicht eingeloggt) und dort unter «Meine Kundenkarten». Die gedruckte Karte erhalten Sie auch weiterhin mit Ihrer Abo-Rechnung.

espace.card bestellen

Sie haben die espace.card verloren oder noch nicht erhalten? Kein Problem, wir stellen Ihnen gerne ein neues kostenloses Exemplar zu. Bestellen, bequem und schnell per Telefon 0800 551 800 (Gratisnummer).