Jiri Koubsky trainiert Köniz II – «Ich will im Fussball bleiben» Ex-Profi Jiri Koubsky geniesst in St. Gallen Kultstatus. Seit 2014 ist er beim FC Köniz, bei dem er sich im Moment als Chefcoach der jungen zweiten Mannschaft in der 2. Liga interregional die Sporen abverdient. Adrian Lüpold

Der Tscheche Jiri Koubsky trainiert die zweite Mannschaft des FC Köniz in der 2. Liga interregional. Foto: Raphael Moser

Beim FC St. Gallen erlangte Jiri Koubsky Kultstatus. Zwischen 2005 und 2010 verteidigte der 1,95-Meter-Hüne in über 140 Pflichtspielen im Trikot der Grün-Weissen. Mit seiner kompromisslosen, schnörkellosen Art passte der Tscheche damals perfekt in das altehrwürdige Stadion Espenmoos, in dem die Zuschauer eine saubere Grätsche mindestens genauso schätzten wie ein technisches Kabinettstück. 2008 erlebte Koubsky auch den Wechsel in die neue AFG-Arena der St. Galler mit. Ob an alter Kultstätte oder im modernen Fussballtempel: Mit seiner zuverlässigen Art auf dem Rasen eroberte sich der kopfballstarke Tscheche für immer einen Platz in den Herzen der Ostschweizer Anhänger.